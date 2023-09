Onvrede in peloton: "Er was ook Evenepoel, maar Jumbo heeft iedereen kansen ontnomen, veel renners zijn het beu"

Jumbo-Visma is heer en meester in de grote ronden. Velen in het peloton zijn dat nu wel beu. Afwachten of komende winter iets kan veranderen aan de waardeverhoudingen.

Larry Warbasse, renner van AG2R Citroën, heeft bij Eurosport teruggeblikt op de voorbije Vuelta. "We wisten al dat het een sterk deelnemersveld was, met niet enkel Jumbo, er was ook Remco Evenepoel, UAE... Maar Jumbo heeft iedereen kansen ontnomen."

Het is niet enkel zo dat ze het podium volledig inpalmden, ze gaven ook weinig kansen aan vroege vluchters, dixit Warbasse. "Zelfs in de laatste dagen kon je wel proberen om in de ontsnapping te zitten, maar dan ging die ontsnapping ook niet tot het einde. Veel renners zien af en zijn het wat beu, maar het is wat het is."

© photonews

De Amerikaan kijkt de realiteit in de ogen. "Jumbo staat een niveau boven de rest. Of we het nu leuk vinden of niet, zij zijn de besten en hebben het recht elke rit te proberen winnen. Het gaat veel ploegen dwingen om deze winter terug naar de tekentafel te gaan om hen bij te benen."