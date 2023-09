Straks recordpoging van Nederlandse topper op de plek waar Victor Campenaerts zijn absoluut gloriemoment beleefde

Het is een dag die ons voor altijd zal bijblijven: Victor Campenaerts die zijn gloriemoment beleefde en naar het werelduurrecord knalde in Aguascalientes. Op de beroemde baan in Mexico zal binnenkort opnieuw een recordpoging te noteren vallen.

Het was op 16 april 2019 dat Victor Campenaerts in Aguascalientes er in slaagde om 55,089 kilometer te rijden in één uur tijd. Campenaerts deed zo 563 meter beter dan het oude record van Bradley Wiggins en werd de nieuwe werelduurrecordhouder. Inmiddels is dat record in handen van Filippo Ganna. PRESTATIE CAMPENAERTS WERKT INSPIREREND Vier jaar na die fantastische prestatie van Campenaerts blijft Aguascalientes een populaire plek om records te proberen neerzetten. In de Nederlandse media valt te lezen dat Jeffrey Hoogland, een topper uit het baanwielrennen, zich hieraan gaat wagen op 31 oktober. Nog iets meer dan een maand aftellen dus. Het is wel niet voor het werelduurrecord dat Hoogland gaat, wel voor een ander record. Hoogland zal het wereldrecord op de kilometer aanvallen. Dat staat al tien jaar op naam van de Fransman Pervis.