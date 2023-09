Final Countdown: Greg van Avermaet maakte laatste drie koersen bekend

Woensdag was Van Avermaet nog van de partij in de Circuit Franco-Belga. Hij pakte er de 25ste stek, op meer dan een minuut van Arnaud De Lie.

Op Twitter heeft onze landgenoot bekendgemaakt welke koersen er nog op zijn programma staan om zijn carrière af te sluiten.

Zondag rijdt hij het EK en BK gravel in Oud-Heverlee. Vorig jaar werd Van Avermaet vierde achter Vermeersch op het WK gravel in het Italiaanse Veneto.

Daarna volgt ook nog Binche-Chimay-Binche op dinsdag 3 oktober. Daar reed hij in het verleden al naar enkele vierde en ook een keer naar de derde stek.

Afsluiten doet Van Avermaet met Parijs-Tours op 8 oktober. In die koers kende hij zijn echte doorbraak, toen hij in 2011 de sprint met twee won van Marco Marcato.

Happy to be back in the bunch after illness. The end of the season (and my career) is around the corner. Three more races left: Nationals gravel, Binche-Chimay-Binche and @ParisTours. pic.twitter.com/ymC0nEcdPj