Axel Merckx zegt welke fout Wout van Aert maakte op het EK op de weg

Arnaud De Lie haalde alles uit de kast om Wout van Aert de Europese titel te gunnen. Het werd echter een zilveren medaille voor Van Aert.

Axel Merckx blikt in zijn column voor La Dernière Heure nog even terug op het EK wielrennen op de weg in het Nederlandse Drenthe.

Sportief gezien was het een heel mooi Europees kampioenschap, met spanning tot in de laatste meters. De Belgen reden een goede koers, maar kwamen net tekort.

“Arnaud stelde een mooi gebaar door zich op te offeren voor Wout”, zegt de zoon van Eddy Merckx. “Het tegenovergestelde zou moeilijk geweest zijn. Het geeft Arnaud De Lie alvast een mooie imago bij het grote publiek.”

Toch moet Merckx stellen dat Van Aert, ondanks een knappe tweede plaats, in de fout gaat. “Het was een tactische blunder. Als Christophe Laporte aanzet, dan moet Wout reageren en mee vertrekken. Dit heeft hem de overwinning gekost.”

En dan ging hij het wel afmaken volgens Merckx. “Samen zouden Laporte en Van Aert volle bak doorgereden hebben. En Van Aert zou ongetwijfeld gewonnen hebben.”