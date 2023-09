CEO Richard Plugge onthult hoe vertrek van Primoz Roglic bij Jumbo-Visma tot stand kwam

Primoz Roglic verlaat Jumbo-Visma dan toch op het einde van het seizoen. CEO Richard Plugge neemt alvast afscheid van de Sloveen.

Voor de start van de Giro dell'Emilia bevestigde Primoz Roglic zelf dat hij ondanks een contract tot eind 2025 Jumbo-Visma eind dit seizoen verlaat. Voor welk team hij volgend jaar zal rijden, is nog niet bekend. Dat wordt pas na de Ronde van Lombardije bekendgemaakt.

CEO Richard Plugge bewierookte Roglic nog een keer. "Hij zal voor altijd in mijn hart zitten als onze koning", zei hij bij GCN. "We zijn hem zo dankbaar en ik zal hem altijd op persoonlijk vlak bewonderen."

Plugge ging ook nog dieper in op de reden van het vertrek van Roglic. "Er komt een moment dat het het beter is om uit elkaar te gaan. Hij heeft ons onlangs gevraagd om hem te laten vertrekken."

"We begrepen zijn vraag en hebben te veel respect voor elkaar om elkaar in de weg te staan, dus hebben we hem groen gegeven, zoals we dat in het verleden met Groenewegen hebben gedaan."