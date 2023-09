CEO van Lotto Dstny vertelt waarom Patrick Lefevere Arnaud De Lie niet kon binnenhalen

Arnaud De Lie tekende dit jaar voor Lotto Dstny bij. Nochtans kon hij ook richting Soudal-QuickStep trekken.

Arnaud De Lie is één van de grote opkomende talenten van het Belgische wielrennen. Toch was het enigszins een verrassing dat hij een nieuwe overeenkomst sloot met Lotto Dstny. Volgens CEO Stephane Heulot waren het geen al te moeilijke onderhandelingen, toch niet als het over sportieve ambities ging.

“Het waren onderhandelingen met Arnaud en zijn familie, omdat hij geen manager heeft”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. Dat maakt het wat meer gemoedelijk. Wat het sportieve luik betreft zaten we meteen op dezelfde golflengte. Financieel moesten wij een extra inspanning leveren, maar we hebben oplossingen gevonden.”

Een mogelijke overstap naar Soudal-QuickStep kwam er, zoals verwacht werd, helemaal niet. “Ik heb gehoord dat Patrick Lefevere naar de Ardennen is gevlogen om met Arnaud te praten. Dat vond de familie De Lie niet zo leuk.”

“Ze houden niet van het kantje 'Ik kom met de helikopter'. Ze staan liever met beide voeten op de grond. Ach, ik denk dat elke ploeg contact gezocht heeft met Arnaud, maar hij is altijd transparant geweest met ons.”