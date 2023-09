Lotto Dstny heeft zijn selectie voor 2024 zo goed als rond, maar over deze contracten is er nog onduidelijkheid

Lotto Dstny heeft zijn huiswerk voor 2024 zo goed als zeker gemaakt. Al is er nog onduidelijkheid over 2 contracten.

Eind september heeft Lotto Dstny voor 28 renners al een contract voor 2024. CEO Stéphane Heulot zei aan Het Laatste Nieuws dat het nog plaats voor één renner heeft.

Het is nog niet duidelijk wie die renner zal zijn, maar daarnaast is er nog onduidelijkheid voor 2 renners. Rüdiger Selig is einde contract, maar heeft voor 2024 nog geen zekerheid over een contract bij een team.

De andere renner waarover onzekerheid bestaat, is Caleb Ewan. Hij heeft nog een contract voor 2024, maar na zijn opgave in de Tour de France heeft zijn relatie met het team een flinke duik genomen. Zo mag hij vertrekken als hij dat wil.

Lotto Dstny en het team rond Ewan onderhandelen nog steeds over zijn toekomst, maar het is nog steeds niet duidelijk waar zijn toekomst ligt. Mogelijk komt er bij Lotto Dstny dus nog een extra plaats bij.