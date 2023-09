Peter Sagan zet punt achter belangrijk hoofdstuk en moet Tom Boonen net voor laten

Peter Sagan zet zondag een punt achter zijn carrière als wegrenner. Zijn definitieve afscheid van het wielrennen komt er pas volgend jaar.

De Tour de Vendée wordt zondag de laatste wegrit van de 33-jarige Peter Sagan. 88 ronderitten, 25 eendagswedstrijden, 4 eindzeges in een ronde en 4 tijdritten.

121 zeges in zijn carrière, net eentje minder dan Tom Boonen die er 122 wist te verzamelen. Sagan boekte zijn overwinningen in 1.074 koersdagen, of een winstpercentage van 11 procent.

De laatste overwinning van de Slovaak dateert van het nationaal kampioenschap in juni 2022. Toch neemt hij nog geen definitief afscheid van het wielrennen.

Zijn echte afscheid staat gepland op de Olympische Spelen van Parijs, volgend jaar. Dat doet hij niet op de weg, maar wel in het mountainbiken.

“Ik ben op mijn negende begonnen met mountainbiken en ik wil nu ook zo afsluiten. Jullie raken niet zomaar van me af”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Als voorbereiding zal ik af en toe nog wel eens op de weg koersen, maar niet langer in de WorldTour. Het is niet zozeer de bedoeling om een medaille te pakken in Parijs. Dat is niet zo eenvoudig, want ik heb het al eens geprobeerd in Rio. Ik leg mezelf geen druk op, ik wil me vooral amuseren.”