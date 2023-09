Plots donkere wolken boven fusie? Zet van Jumbo Visma doet Patrick Lefevere ultimatum stellen

De onderhandelingen over de mogelijke fusie tussen Jumbo Visma en Soudal-QuickStep lijken in een stroomversnelling te komen. Dat is te horen bij Patrick Lefevere.

De fusie tussen Jumbo Visma en Soudal-QuickStep is wel degelijk in de maak. Dat laat Patrick Lefevere weten aan Het Nieuwsblad. Al voor de Tour de France werd er gesproken tussen de twee ploegen en na enkele gesprekken werd zelfs een ‘letter of intent’ opgesteld en ondertekend. De bedoeling is dat de hoofdrol naar het huidige Jumbo Visma gaat. Patrick Lefevere zou slechts een kleinere rol in het fusieverhaal spelen. Al betekent dat niet dat alles ten koste van alles mag gaan. Zo ziet Lefevere een probleem in de komst van Amazon als sponsor. Donkere wolken dus boven de fusie. “Met drie partijen (Soudal, Quick-Step en Visma) kan iedereen 'verhoudingsgewijs' zijn plaats vinden. Met Amazon erbij lukt dat niet meer”, is Lefevere erg duidelijk. Tegen maandag moet alles duidelijk zijn of de fusie er effectief komt, zo voegt de CEO van Soudal-QuickStep er nog aan toe. “Dit mag geen drie dagen meer blijven aanslepen”, is hij heel erg duidelijk.