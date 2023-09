Remco Evenepoel en fusie met Jumbo Visma: "Er is al met hem gepraat"

De fusie tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma blijft voorpagina nieuws. Alles lijkt toch al verder te staan dan men eerst dacht.

Vorige week lekte uit dat Jumbo Visma en Soudal-QuickStep plannen aan het smeden zijn om samen één grote wielerploeg te vormen. Beetje bij beetje sijpelen meer details binnen en daaruit blijkt dat de plannen toch veel concreter zijn dan eerst werd gedacht.

Het lijkt wel degelijk de bedoeling om al volgend jaar van start te gaan met de nieuwe fusieploeg, maar er zijn vooral personeelskwesties nog te behandelen.

Eentje daarvan is hoe dan ook het dossier Remco Evenepoel. Aan Het Nieuwsblad bevestigt Patrick Lefevere de intenties die er zijn. “Het is uiteraard de bedoeling dat hij aan boord blijft”, klinkt het. “Ik heb de mensen van Jumbo Visma gevraagd met hem te praten.”

Dat gesprek moet trouwens niet meer plaatsvinden, zo bevestigt de CEO van Soudal-QuickStep. “Wat ondertussen ook is gebeurd.”

In het kamp van Remco Evenepoel werd daags voor het WK op de weg al geopperd door vader Patrick dat hij niet zeker was dat zijn zoon in 2024 voor Soudal-QuickStep zou rijden. Wellicht was het gesprek waar Lefevere naar verwijst toen al gebeurd.