Tadej Pogacar strandt alweer op plek twee in Emilia, maar geeft ook grote fout toe

Tadej Pogacar heeft opnieuw niet kunnen winnen in de Giro dell'Emilia. Vorig jaar was Enric Mas te sterk, nu was zijn landgenoot Primoz Roglic beter.

"Het was een goede dag. We hebben het als team heel goed gedaan. Aan het einde was het sprinten, maar Primoz was veel, veel te snel", zei Pogacar bij Cycling Pro Net. Toch was hij ook kritisch voor zichzelf achteraf.

Pogacar versnelde namelijk al op een kilometer van de meet. "Het was een verkeerde beslissing om zo vroeg te gaan. Ik voelde me goed, maar dat was mijn fout van de dag. Maar tenminste kon ik dit jaar aanvallen."

Ronde van Lombardije

"De vorige twee keren was het een DNF of kon ik niet volgen. Dus in het algemeen was het een goede dag. De benen waren alleszins goed voor de volgende twee wedstrijden", stelde de Sloveen nog.

Met die twee volgende wedstrijden doelt Pogacar op Tre Valli Varesine (dinsdag 3 oktober) en de Ronde van Lombardije (zaterdag 7 oktober). Roglic staat in die twee wedstrijden ook aan de start, Remco Evenepoel enkel in Lombardije.