📷 Het glas geheven en een hele bijzondere activiteit op het programma voor Mathieu van der Poel en zijn Roxanne

De riemen mogen er nu echt wel even af voor Mathieu van der Poel. Samen met zijn Roxanne heeft de meervoudige monumentenwinnaar ook een fijne zondag beleefd, ver weg van de koers.

Op haar Instagrampagina heeft de vriendin van Mathieu van der Poel een resem foto's gedeeld die aantonen wat voor een dag het geworden is. Er stond een hele bijzondere activiteit op het programma: een ballonvaart, namelijk.

Die hadden Van der Poel en Bertels niet enkel voor hun tweetjes gereserveerd. Het is met een heleboel vrienden dat ze in een ballon hogere sferen opzochten. In totaal waren ze met zo'n dertien mensen die er samen op uit trokken en er een gezellige zondag van gemaakt hebben.

Er was ook zeker eens een gelegeheid om het glas te heffen. Ook daar kan Van der Poel nu zonder zorgen aan meedoen, nu zijn wegseizoen erop zit. Bij een foto in de wagen leek hij achter het stuur pas helemaal in zijn element te zijn. Het is geen geheim dat Mathieu van der Poel een voorliefde heeft voor snelle bolides.