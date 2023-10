Bom onder fusie? "Evenepoel zal nooit voor de ploeg van Plugge rijden"

Komt de fusie er tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step of niet? En zal Remco Evenepoel daar wel deel van uitmaken als het zover is.

Primoz Roglic zal alvast geen deel uitmaken van de fusieploeg, hij kiest eieren voor z'n geld en vertrekt al zeker bij Jumbo-Visma. Alleen is het niet duidelijk of ook Remco Evenepoel wel deel zal uitmaken van die nieuwe ploeg.

Want bij het Franse L'Equipe klinkt het alvast van niet. "Iedereen in de wielerbranche weet dat Evenepoel nooit in de ploeg van Plugge zou gaan rijden", vertelt een anonieme bron bij de Franse sportkrant.

"Zodra de fusie rond is en de ploeg van Plugge de bovenhand neemt, worden alle contracten van de ploeg van Lefevere waardeloos. Er ligt al een contract voor Evenepoel klaar bij INEOS. Binnen vijf minuten is de deal tussen hem en de Britse ploeg dan rond."