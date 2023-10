CEO van Lotto Dstny over Patrick Lefevere: "Dat vond de familie De Lie niet zo leuk"

Arnaud De Lie tekende onlangs een nieuw contract tot eind 2026 bij Lotto Dstny. Ondanks de interesse van onder meer Patrick Lefevere.

Arnaud De Lie langer vastleggen bij Lotto Dstny was de topprioriteit van CEO Stéphane Heulot bij zijn aanstelling eind vorig jaar. Zo'n acht maanden later tekende De Lie ook een nieuw contract, tot eind 2026. En zo is Lotto Dstny weer voor een paar jaar veilig.

"Financieel moesten wij een extra inspanning leveren, maar we hebben oplossingen gevonden", zegt Heulot daarover bij HLN. Toch was er ook interesse van andere ploegen, onder meer van het Soudal Quick-Step van Patrick Lefevere.

"Ik heb gehoord dat Patrick Lefevere naar de Ardennen is gevlogen om met Arnaud te praten. Dat vond de familie De Lie niet zo leuk", zegt Heulot. De familie van De Lie staat liever met de voeten op de grond en konden het dus maar matig appreciëren.