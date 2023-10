Jo Planckaert komt met duidelijk statement na commotie over verwijderde autostickers van Soudal Quick-Step

Een foto van Jo Planckaert op Instagram voedde zaterdag de geruchten over een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Planckaert komt nu zelf met meer uitleg.

Patrick Lefevere heeft maandag als deadline gezet voor het al dan niet doorgaan van de fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. Maar achter de schermen lijkt er echter meer aan de hand te zijn, blijkt uit een foto van Jo Planckaert.

De VIP-chauffeur van Soudal Quick-Step zette op zijn sociale media een foto waar de bestickering van de auto wordt verwijderd. "Die stickers gaan we ook niet meer nodig hebben", klonk het. Maar even later was de foto alweer verdwenen.

Het zorgde voor commotie, maar die was voor niets nodig, vindt Planckaerts zelf. "Ieder jaar na mijn laatste wedstrijd gaan de stickers van de auto en het was dit jaar niet anders. Dit heeft niets te maken met de heisa rond de ploeg. Ik weet van niets."