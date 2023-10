Lotte Kopecky kiest voor andere aanpak: "Gewoon een keertje volledig mijn goesting doen"

Lotte Kopecky werd zaterdag in Gent in de bloemetjes gezet tijdens een fandag. Binnenkort geniet ze van wat welverdiende rust.

Kopecky werd voor haar topjaar, met onder meer winst in de Ronde van Vlaanderen, het BK, het WK en de groene trui in de Tour en een tweede plaats in het eindklassement van de Tour. Dat verdiende een fandag in Gent.

Daar werd Kopecky uitgebreid in de bloemetjes gezet voor ze op vakantie vertrekt. En die vakantie wordt bijzonder speciaal. "Er is helemaal niets gepland", verklapte Kopecky bij Sporza.

Ze boekte enkel een heenvlucht, naar waar gaf ze niet mee, en een slaapplek voor de eerste nacht. "Daarna wordt het improviseren en zien waar het hoofd naar staat. Gewoon een keertje volledig mijn goesting doen", stelde Kopecky nog.