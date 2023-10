Ploeg van Tadej Pogacar strikt opnieuw een supertalent en is nu al klaar voor 2024

Del Toro stond voor de Ronde van de Toekomst nog op de radar van Tour de Tietema-Unibet, maar na een ritzege op de Col de la Loze en de eindzege werd duidelijk dat de Mexicaan bij een groter team zou terechtkomen. Dat is dus UAE Team Emirates geworden.

De Mexicaan heeft een contract voor drie jaar getekend en zal meteen onderdeel worden van het WorldTour-team van UAE. Del Toro wordt zo ploegmaat van Tadej Pogacar en Tim Wellens.

"Ik moet nog veel leren en heb veel zin om mij hier te ontwikkelen binnen de ploeg. Dit is iets waar ik altijd van gedroomd heb en ik ben benieuwd wat de toekomst brengt", zegt Del Toro over zijn nieuwe ploeg.

UAE Team Emirates heeft zo als eerste WorldTour-ploeg zijn huiswerk klaar voor 2024, want Del Toro is de 30ste renner voor volgend seizoen. Tenzij er nog iemand vertrekt, kent Pogacar al zijn ploegmaats al voor volgend seizoen.

✍️ | We are delighted to announce the signing of Isaac Del Toro 🇲🇽 on a three-year deal from 2024.



Welcome, Isaac! 🤩



Full story ➡️: https://t.co/BiEhxnjBCP#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/94vOeDQItK