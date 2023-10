'Slechts twee teams maken nog kans om Primoz Roglic binnen te halen'

Primoz Roglic vertrekt eind dit jaar bij Jumbo-Visma. Naar waar is nog niet duidelijk, al lijken er nog slechts twee teams in de running te zijn.

Na acht jaar trekt Primoz Roglic de deur achter zich dicht bij Jumbo-Visma. De Sloveen zal pas na zijn laatste koers van het jaar, de Ronde van Lombardije van volgende zaterdag, meer toelichting geven over zijn nieuwe ploeg.

De voorbije dagen passeerden heel wat ploegen de revue als mogelijke volgende bestemming voor Primoz Roglic. Lidl-Trek, Movistar, Bahrain Victorious en Israel-Premier Tech. Zij lijken echter allemaal naast Roglic te grijpen.

Volgens GCN zouden BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers de meeste kansen hebben. De Sloveen zou vorige week zelfs gezien zijn in de gebouwen van Red Bull in Salzburg. INEOS kan Roglic dan weer overtuigen met veel geld en heeft nog altijd geen nieuwe renners of contractverlengingen aangekondigd.