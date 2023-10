Soudal Quick-Step mag vooral Remco Evenepoel en ook andere Belg ferm bedanken voor straffe maand

In afwachting van de fusie met Jumbo-Visma zitten ze bij Soudal Quick-Step niet stil. Remco Evenepoel & co hebben er voor gezorgd dat er teruggeblikt kan worden op een sterke septembermaand.

Soudal Quick-Step zet met veel trots de overwinningen op een rijtje die het in september wist te behalen. Dat zijn er in totaal negen. Niet slecht voor een ploeg die moet omgaan met de perceptie dat het toch iets minder gaat dan in de absolute gloriejaren. Qua aantal zeges doet de Wolfpack het zeker niet slecht.

Het zijn natuurlijk vooral grote overwinningen die doorwegen. Hiervoor is het vooral kijken naar Remco Evenepoel en die was vorige maand uiteraard actief in de Vuelta. Die kon dan wel geen gooi doen naar het klassement, maar bezorgde zijn team nog wel heel erg mooie momenten.

MOOIE RITZEGES VOOR EVENEPOEL IN VUELTA

Door het winnen van rit 14 bijvoorbeeld en het doen kraken van Romain Bardet bergop. En ook door in etappe 18 een ruime voorsprong te behouden op de beklimming La Cruz de Linares. Evenepoel deed dus zeker zijn duit in het zakje en voorts was vooral de Ronde van Slovakije een grote triomftocht voor Soudal Quick-Step.

Met Tim Merlier die daar twee keer winst spurtte voor Cees Bol en eerder in de maand ook al de GP de Fourmies op zijn naam had geschreven. De hattrick was dus compleet voor hem. Voor de andere zeges zorgden Cavagna, Bagioli en Asgreen.