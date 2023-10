Veldritseizoen leeft op EK gravel al héél erg bij Thibau Nys: meer uitleg over zijn intenties bij de eerste cross

Thibau Nys is een opvallende deelnemer aan het EK gravel. Het is toch vooral het veldritseizoen dat offroad zijn meeste aandacht opeist.

Voor aanvang van het EK gravel sprak Thibau Nys met VTM over zijn verwachtingen. "Het is iets waar ik naar uitgekeken heb. Ik heb er geen doel van gemaakt, maar het leeft wel een beetje. Ik heb er over gepraat in de vriendengroep, met de mannen waar ik mee ga trainen, in de ploeg..."

THIBAU NYS ZIET IDEALE MIX

In de eerste plaats staat het plezier voorop. "Het is de ideale mix van competitie en amusement. Ik sta hier zeker niet met een bepaalde spanning. Het is vooral amusement en een mooie overgang van de weg naar de cross. Volgende week start ik in Beringen, dan moet ik er meteen staan. De vorm zal er in ieder geval moeten zijn."

Met de veldritten die om de hoek loeren, mogen er dus geen twijfels over de conditie opduiken. "Ik zal tevreden zijn als ik mij geamuseerd heb, als ik veilig ben toegekomen en als ik het gevoel heb dat ik klaar ben voor het crossseizoen."