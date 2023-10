Vriendin van Formule 1-rijder geeft iedereen ervan langs op EK, ploeggenote Kopecky is kampioene en Cant toont zich

Als een Formule 1-rijder opdaagt voor een wielerevent, moet het de moeite zijn. En als zijn vriendin een hoofdrol vervult, is dat een extra goede reden. Tiffany Cromwell won de gravelwedstrijd in Oud-Heverlee, maar is geen Europese. De titel op het EK gaat zo naar Lorena Wiebes.

Mooi dat we in deze wedstrijd toch een Belgische zagen meestrijden in de debatten vooraan. In het begin liet Sanne Cant zich alvast niet onbetuigd. Ze reed een tijdje op de vijfde plaats rond, maar moest uiteindelijk wel meer terrein prijsgeven. Het waren Cromwell, Van Empel, Cecchini en Wiebes die op kop nog de dienst uitmaakten. Omdat Cromwell de Australische nationaliteit heeft, kwam zij wel niet in aanmerking voor de medailles op dit EK. Het lag dus al vast wie op het podium zou eindigen. EUROPESE KAMPIOENE IN PLOEG KOPECKY Cromwell reed op 2,5 kilometer van het einde weg van de Europese dame. De vriendin van F1-piloot Vallteri Bottas kan pronken met de grootste sportieve eer. Lorena Wiebes, op de weg ploeggenote van Kopecky bij SD Worx, is de Europese kampioene. Van Empel pakt zilver, Cecchini brons.