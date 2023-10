Soudal klaar en duidelijk over zijn ambities bij fusieploeg met Jumbo-Visma

Het zou D-day kunnen worden voor de fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. Bij Soudal zijn ze echter duidelijk over hun intenties.

In de geruchten over een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step kwam ook plots het nieuws over Amazon. De Amerikaanse e-commercebedrijf zou sponsor worden van Jumbo-Visma en zo'n 15 miljoen euro investeren.

Patrick Lefevere noemde dat zaterdag mogelijk al een "gamechanger". Want met Visma, Soudal en Quick-Step waren er immers al drie sponsors, met Amazon zou daar nog een vierde bijkomen. En Amazon zou ook een van de naamsponsors worden.

Soudal staat op zijn strepen

Bij Soudal zijn ze echter niet van plan om zich zomaar naar het achterplan te laten duwen. "Naamsponsoring is onze kracht, dat zorgt voor return on investment", zegt Sponsorship en Corporate Communications Manager Marko Heijl bij HLN.

Bij Soudal zijn ze niet van plan om van die strategie af te wijken. "Wij hebben ons destijds contractueel verbonden als enthousiaste naamsponsor en het is onze ambitie om dat ook te blijven."