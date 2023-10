Soudal Quick-Step ziet alweer meubelstuk uit zijn klassieke kern vertrekken

Florian Sénéchal (30) verlaat na 6 jaar de ploeg van Patrick Lefevere. De Fransman keert terug naar zijn thuisland.

Het contract van Sénéchal liep dit jaar en werd nog altijd niet verlengd. De Fransman heeft namelijk voor Arkéa-B&B Hotels, de nieuwe naam van Arkéa-Samsic in 2024, getekend. Voor die Franse ploeg zal hij de komende twee jaar rijden.

"Ik hou van de vrijheid die Emmanuel Hubert (de ploegbaas van Arkéa-Samsic, nvdr.) mij in sommige gevallen wil geven én van de taak die hij me wil geven in de toekomstige sprinttrein van Arnaud Démare", zegt Sénéchal over zijn transfer.

Ook de overstap van Arnaud Démare van Groupama-FDJ naar Arkéa was belangrijk voor Sénéchal. "We kunnen goed met elkaar overweg. Arnaud zal een goede leider zijn, dat weet ik. Onze samenwerking zal snel zijn vruchten afwerpen. Arkéa-B&B Hotels heeft als doel mee te spelen in de sprints en vooruitgang te blijven boeken in de klassiekers. Dat zijn twee onderdelen die bij mij passen."