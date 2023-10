🎥 Eerst Pogacar en Roglic kloppen, dan zwaar uithalen naar fusieplannen: "Gaan niet akkoord met al deze shit"

Wegrijden uit een groep met Pogacar en Roglic? Check. Winnen? Check. Zwaar uithalen naar de fusieplannen? Check. Dat is de dag van Ilan Van Wilder.

De amper 23-jarige renner van Soudal Quick-Step bewees in Tre Valli Varesine nog eens dat hij veel meer is dan enkel een helper voor Remco Evenepoel. Tal van grote namen hadden geen antwoord klaar op de aanval van Van Wilder, die vervolgens solo naar de zege reed.

In het flashinterview ging het toch vooral over de fusieplannen tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step die zijn uitgelekt. Van Wilder is er niet mee opgezet. "Het zijn moeilijke weken voor ons. Deze overwinning is er eentje voor mijn ploegmaats en voor onze stafleden. Om te tonen dat we met al deze shit niet akkoord gaan."

Onze landgenoot heeft dan ook een duidelijke voorkeur als potentiële ontknoping van deze hele saga. "We willen doorgaan als Soudal Quick-Step. Wij zijn sterk genoeg. Ik hoop dat we als één team kunnen doorgaan."