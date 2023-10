Lotte Kopecky laat niets liggen in druk jaar en juicht nog keertje in eigen land, Jakobsen wint voor Soudal Quick-Step

Wat een druk jaar is het al geweest voor Lotte Kopecky, vol met overwinningen. Niets laat ze liggen, bewees ze maandagavond ook nog eens in Oostrozebeke.

Want hoewel het al oktober is, worden er nog altijd criteriums gereden. Het Herfstcriterium van Oostrozebeke staat altijd iets later op de kalender, zoals de naam al doet vermoeden. De mannen haspelden 45 ronden af en aan het eind moest in een kopgroep van zeven renners beslist worden wie met de zege aan de haal ging.

JAKOBSEN KLOPT DE BELGEN

Fabio Jakobsen liet de mogelijkheid niet liggen om zijn snelle benen nog eens te demonstreren. De Nederlander draagt niet langer de trui van Europees kampioen, maar rekende in dit criterium wel af met enkele Belgen. Steff Cras werd tweede in Oostrozebeke, Senne Leysen derde.

Bij de vrouwen was Lotte Kopecky de grote publiekstrekker. Ook tijdens de 25 ronden lang durende koers loste de wereldkampioene de verwachtingen helemaal in. Kopecky nam al snel de afstand die haar verzekerde van de overwinning. Achter haar verdeelden de Nederlandse Pluimers en de Belgische Valerie Demey plaatsen 2 en 3.