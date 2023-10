Na de grapjes en de berichten: 'Wout van Aert dringt al zeker aan op de komst van één Belg van Soudal Quick-Step'

Het is nog altijd niet zeker of Wout van Aert binnenkort renners van Soudal Quick-Step mag verwelkomen in zijn team. En zo ja, hoeveel dan? Een overstap van Lampaert zou Van Aert zeker op applaus onthalen.

Volgens WielerFlits heeft Wout van Aert er bij de sportieve leiding van Jumbo-Visma op aangedrongen om Yves Lampaert zeker binnen te halen. Bij een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step lijkt Lampi dus al een belangrijke kandidaat om aan boord te blijven. De ex-Belgisch kampioen kan dan uiteraard de klassieke kern versterken. VAN AERT PRO KOMST LAMPAERT Lampaert getuigde eerder al dat hij en Van Aert berichten hebben uitgewisseld, om wat te lachen over de fusiegeruchten. Als die binnenkort realiteit worden, dan kunnen beide renners wel degelijk deel uitmaken van dezelfde ploeg. Van Aert en Lampaert kennen mekaar natuurlijk ook van de nationale selecties. En dit jaar waren ze vooral in de BK-wegrit tijdens een fikse onderneming op pad met mekaar. Uiteindelijk werd het duo tot de orde geroepen en kroonde Remco Evenepoel zich Belgisch kampioen.