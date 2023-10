Ontgoocheling bij Edward Theuns (Lidl-Trek) en Alpecin-Deceuninck: Italiaan heeft beste eindschot op Belgische bodem

Oh, wat was Edward Theuns dicht bij zijn tweede zege van het seizoen! Alpecin-Deceuninck dacht te triomferen met Kragh Andersen in Binche-Chimay-Binche. Daar stak Theuns een stokje voor, maar hij werd op zijn beurt nog geremonteerd door Mozzato.

Met verschillende versnellingen van Yves Lampaert en een aanval van Jasper Stuyven roerden grote namen zich zeker en vast in de laatste Belgische koers van Van Avermaet. Het was echter ook een koers waarin alles keer op keer weer samenkwam. Florian Sénéchal wilde zich toch nog niet neerleggen bij een sprint en trok op pad met Arne Marit.Het was voor de Fransman van Soudal Quick-Step en de Belg van Intermarché-Circus-Wanty strijden voor elke seconde voorsprong. Op vijf kilometer van het einde was ook hun onderneming ten einde. EDWARD THEUNS NIPT GEKLOPT In de voorlaatste kilometer vielen Lampaert en Genietz in een bocht, in de oplopende slotkilometer werd alles op de kasseien uiteen getrokken. Theuns deed nog de inspanning om het gat op Kragh Andersen te dichten en kon er ook op het juiste moment voorbij. Jammer genoeg voor Theuns kwam Mozzato nog met meer snelheid van achteruit.