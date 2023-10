Transfers: Tour de Tietema laat renner een stokbrood halen voor hilarische aankondiging, Bingoal pronkt met Italiaan

YouTube-sensatie Bas Tietema zal volgend jaar niet langer zelf koersen voor TDT-Unibet, maar de ploeg gaat wel verder, net als het social media-project van de Nederlander. De nieuwste aanwinst van de ploeg, Andreas Stokbro, zorgt voor heel wat hilariteit.

Op het X-account van Tour de Tietema laten ze de Deense renner pronken met een stokbrood. Zijn naam doet daar sowieso al aan denken. "Jawel, we hebben Andreas Stokbro gevraagd om een stokbrood te kopen voor zijn aankondiging", klinkt het.

Yup. We asked @AStokbro to buy a ‘stokbrood’ for his announcement… 😅 https://t.co/P9uNs78IUE pic.twitter.com/vbujbTDVAn