Voetballegende doet na babbels met Eddy Merckx oproep aan Evenepoel: "Remco zegt dingen die hij niet moet zeggen"

Iedereen vindt wel wat van Remco Evenepoel. In het verleden was Eddy Merckx al lovend over hem, maar op andere momenten weer kritisch. De wielrenner Evenepoel is alleszins geregeld gesprek van onderwerp in de gesprekken tussen Eddy Merckx en Paul Van Himst.

De voetballegende vierde maandag zijn 80ste verjaardag en heeft het bij de RTBF ook over hoe hij de koers volgt. "Als Eddy en ik het hebben over Remco Evenepoel, zeggen we steeds hoe sterk hij is. En dat is waar ook. Na de koersen zijn Eddy en ik wel niet altijd akkoord met de manier waarop Remco vragen beantwoordt." OPROEP TOT MEER BESCHEIDENHEID BIJ EVENEPOEL "Dat vinden we een beetje ambetant", is Van Himst niet helemaal fan van de communicatiestijl van Evenepoel. "Hij zegt dingen die hij niet moet zeggen. Maar pas op, hij demonstreert ook zijn sterkte. Maar ik vind dat hij wat meer bescheiden mag zijn." "Zelfs al doe je formidabele dingen, bescheidenheid is belangrijk in het leven", is de redenering van de voormalig voetballer van Anderlecht, de club waar ook Eddy Merckx en Remco Evenepoel voor supporteren.