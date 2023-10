📷 Renner van Soudal-QuickStep wacht fusie niet af en wordt aangekondigd bij nieuwe werkgever

De fusie van Soudal-QuickStep zal voor veel renners gevolgen hebben. Michael Morkov kiest alvast eieren voor zijn geld.

Michael Morkov rijdt volgend seizoen niet langer voor Soudal-QuickStep. Hij trekt Mark Cavendish achterna richting Astana. “Ik ben zeer enthousiast om in 2024 bij het Astana Qazaqstan Team te komen, het is een team dat een enorme ontwikkeling doormaakt, en ik ben vereerd om daar op het juiste moment te komen”, klinkt het op de website van zijn nieuwe ploeg.

“En natuurlijk ben ik blij om me te herenigen met mijn voormalige teamgenoot Mark Cavendish om de nieuwe overwinningen voor hem maar ook voor Astana na te jagen. Bovendien staat het komende jaar in het teken van de Olympische Spelen en heb ik een grote ambitie om opnieuw te strijden voor de gouden medaille in Madison.”

“Michael is een echte professional en we kennen hem als een van de beste koprenners in het moderne peloton. Zijn ervaring en zijn racevisie zijn van onschatbare waarde, en dit soort renner is precies wat ons team nodig heeft bij het opbouwen van de sprintgroep waar de ervaring zal worden gecombineerd met de jeugd”, zegt Alexandr Vinokurov, General Manager van het Astana Qazaqstan Team.