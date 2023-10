Druk op de fusie? 'Soudal-QuickStep en Jumbo Visma hebben nog heel veel tijd'

Dinsdag kwam de UCI met het nieuws dat er vaart gestoken moet worden achter de fusieplannen van Soudal-QuickStep en Jumbo Visma.

Op 19 oktober worden immers de lijsten vrijgegeven van ploegen die hun informatie hebben doorgegeven aan PricewaterhouseCoopers voor het seizoen 2024.

De wielerploegen moeten volgens de UCI hun informatie zelf doorsturen tegen 16 oktober, waardoor er inderdaad weinig tijd over is.

Als ze Jumbo Visma en Soudal-QuickStep hun renners niet op de lijst zetten, dan zijn ze vrij om zonder enige vergoeding naar een andere ploeg te trekken.

Die informatie klopt, maar Jumbo Visma en Soudal-QuickStep kunnen voorlopig ook elk hun lijst nog indienen, alsof er voorlopig geen fusieverhaal is.

Als ze elk een licentiedossier indienen, dan hebben ze tijd tot 12 december om alle nodige informatie op de juiste manier in te geven en is er nog heel wat tijd om te onderhandelen, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Al is het maar zeer de vraag of de ploegen, renners en personeel dat zelf wel willen. Patrick Lefevere liet afgelopen weekend weten dat alles best deze week geregeld zou zijn, zodat iedereen weet waar ze staan.