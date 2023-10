Evenepoel is gewaarschuwd over Ronde van Lombardije: "Alles of niets"

Zaterdag wordt de Ronde van Lombardije gereden. Remco Evenepoel heeft alvast zijn zinnen op de eendagskoers gezet, maar hij is lang niet de enige.

De Italiaanse koersen van deze week genieten nog bijzonder veel aandacht van heel wat renners. Ook Remco Evenepoel wil het wegseizoen in schoonheid afsluiten, maar er zijn nog heel wat kapers op de kust voor de Ronde van Lombardije.

Dat geldt niet in het minst voor Richard Carapaz. Zijn eerste maanden bij EF Education-EasyPost waren op zijn minst gezegd geen succes, maar dinsdag werd hij wel nog tweede in Tre Valli Varesine en zit hij met heel veel vertrouwen voor zaterdag.

“Ik heb een lastig seizoen achter de rug, het was gewoon niet mijn jaar. Er was altijd wel iets aan de hand, maar het loopt nu weer goed. Ik heb het idee dat ik mijn beste vorm benader en dus wil ik ook zeker meedoen in de Ronde van Lombardije”, klinkt het in een persbericht van de ploeg.

“Slechts één renner kan zaterdag de wedstrijd winnen en ik weet dat ik in aanmerking kom voor de overwinning. Dat is tenminste wel het doel en ik denk dat ik wel kan omgaan met die druk. Er staan erg veel sterke renners aan de start, maar ik weet dat ik kan meestrijden om de overwinning. Ik voel me fris en we moeten gewoon alles of niets spelen in Lombardije.”