Nog meer cijfertjes uitgelekt over transfer Roglic: Jumbo-Visma krijgt nog stevige som

Primoz Roglic had nog een contract tot eind 2025 bij Jumbo-Visma en dus moet het team dat hem wil binnen halen ook fors betalen om dat contract af te kopen. Volgens Wielerflits zou Jumbo-Visma zo'n 3 miljoen euro willen als transfersom.

Daarnaast is het nog het loon van Roglic. Eerder werd een bedrag rond de 6 miljoen euro per jaar gemeld, maar dat zou nog slechts 5,5 miljoen euro voor twee jaar zijn. De Sloveen zou dan ook voor twee jaar tekenen bij BORA-hansgrohe.

Het geld om Roglic binnen te halen zou vooral van Red Bull komen. De Duitse ploeg heeft al langer een samenwerking met de producent van energiedrank en Roglic zou vorige week gespot zijn in de gebouwen van Red Bull. Na de Ronde van Lombardije zou er meer nieuw komen.

