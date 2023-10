Ploegleider van Soudal Quick-Step heeft duidelijke mening over uitspraken van Ilan Van Wilder

Soudal Quick-Step blijft in onzekerheid leven over de mogelijke fusie met Jumbo-Visma. Steeds meer renners en personeel van de ploeg laten dan ook hun ongenoegen blijken.

Ilan Van Wilder sprak zich na zijn overwinning in Tre Valli Varesine uit tegen de fusiegeruchten met Jumbo-Visma. "We gaan niet akkoord met alle shit die er gebeurt en willen dat Soudal Quick-Step blijft bestaan. We zijn zelf als ploeg sterk genoeg."

Ook ploegleider Geert Van Bondt, aanwezig was in de Münsterland Giro, sloot zich aan bij Van Wilder. "Zijn uitspraken zouden naar mijn mening het beste zijn voor iedereen, omdat er anders heel veel renners en staf met vraagtekens zitten", zei Van Bondt bij In de Leiderstrui.

Bij Soudal Quick-Step groeit dus het ongenoegen over de mogelijke fusie met Jumbo-Visma. Vooral omdat er vooral bij de Belgische ploeg een bloedbad dreigt. Slechts enkele renners en personeel zouden de overstap kunnen maken, de rest zou dus op straat kunnen belanden.