'Toptransfer naar Soudal-QuickStep plots één groot vraagteken'

Remco Evenepoel wou een sterkere ploeg bij Soudal-QuickStep. Daarvoor ging Patrick Lefevere op zoek naar nieuwe krachten.

Om in de Tour de France en de andere grote rondes het nodige weerwerk te bieden aan de andere ploegen wou Remco Evenepoel extra mankracht specifiek voor dit doel zien arriveren bij Soudal-QuickStep.

Daarvoor vond Patrick Lefevere een akkoord met Mikel Landa. Hij zou de twee volgende seizoenen voor Soudal-QuickStep rijden, speciaal met de bedoeling om Evenepoel bij te staan.

Al staan er door de fusieplannen plots grote vraagtekens bij de transfer van Landa, die over zou komen van Bahrain Victorious, zo schrijft WielerFlits over de zaak.

Landa tekende in augustus al, maar of dat nog van tel zal zijn is niet geweten. Jumbo Visma wil Evenepoel aan boord houden, maar of die zelf kiest voor een avontuur bij de ploeg van Wout van Aert is maar zeer de vraag.

En als Evenepoel niet blijft, dan lijkt ook de transfer van Landa helemaal niet meer nodig. Algemeen wordt aangenomen dat een zestal renners van Soudal-QuickStep de overstap zal maken naar Jumbo Visma.

Algemeen wordt aangenomen dat het gaat om Mattia Cattaneo, Fausto Masnada, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Ook Yves Lampaert zou de overstap maken, na het afhaken van Nathan Van Hooydonck door hartproblemen.