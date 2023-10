Vertrekkende Fabio Jakobsen houdt zich niet in over fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma

Fabio Jakobsen heeft dinsdag met Binche-Chimay-Binche zijn laatste wedstrijd voor Soudal Quick-Step gereden. De Nederlander is kritisch voor de mogelijke fusie met Jumbo-Visma.

Na zes jaar verlaat Fabio Jakobsen dit jaar Soudal Quick-Step, de Nederlander trekt naar Team dsm-firmenich. Daar is Jakobsen nu allicht blij mee, want hij hoeft niet te piekeren over zijn toekomst. Maar de Nederlander heeft wel een duidelijke mening over de superfusie.

"Veel mensen zien twee topploegen en dat moet dan één geweldige ploeg worden. Maar in beide organisaties zitten minimaal 150 mensen", stelt hij bij NOS. Als je twee ploegen samenvoegt, dan moet dat door de helft. Want je kunt niet opeens met twaalf soigneurs of mechaniekers op pad als je normaal met zes bent."

Andere visie

"De ploeg voelt als familie, dus dat zou betekenen dat de helft van mijn familie gespleten wordt", zegt Jakobsen nog. Hij vraagt zich ook af of het dat allemaal wel waard is.

"Beide ploegen hebben zo’n historie en een ander palmares. Ik denk dat het heel bijzonder zal zijn om die samen te voegen. Maar ik zou het liefst zien dat Quick-Step blijft bestaan."