'Vertrekkende Primoz Roglic bezorgt Wout van Aert extra domper'

Primoz Roglic vertrekt eind dit jaar bij Jumbo-Visma. Maar de Sloveen zou ook Van Aert een stevige kater kunnen bezorgen.

Primoz Roglic rijdt volgend jaar wellicht voor het Duitse BORA-hansgrohe en wordt zo dus ploegmaat van Cian Uijtdebroeks. Ook zijn landgenoot Jan Tratnik kwam even in beeld om Roglic te volgen, maar hij blijft gewoon bij Jumbo-Visma.

Wie wel zou meegaan met Roglic naar BORA-hansgrohe is trainer Marc Lamberts (61), dat meldt HLN. En dat zou ook gevolgen hebben voor Wout van Aert, want Lamberts is al sinds Van Aert 17 is zijn vaste trainer.

Na zijn zege in de Coppa Bernocchi bedankte Van Aert Lamberts nog, terwijl hij die anders bijna nooit vernoemd. "Ik wil deze zege opdragen aan een aantal mensen die altijd in mij geloven: mijn vrouw, mijn familie en zéker ook mijn trainer Marc Lamberts."

Uijtdebroeks

De bestemming van Roglic zou wel cruciaal zijn voor de keuze van Lamberts om Roglic te volgen, die professioneel genoeg moet zijn. Dat is het geval bij BORA-hansgrohe, waar Lamberts ook Cian Uijtdebroeks opnieuw zou tegen komen, de twee werkten in het verleden al samen.