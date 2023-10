Wout van Aert kan wel degelijk nog een extra succes scoren op de weg vooraleer hij op de gravelfiets stapt

Het hoeft niet bij dat ene mooie moment te blijven voor Wout van Aert. Een extra succes op de weg is in Italië zeker nog mogelijk, vooraleer het WK gravel eraan komt.

In de Coppa Bernocchi bewees dat Wout van Aert nog altijd kan wat velen hem veel vaker hadden willen zien doen dit jaar: winnen. Dat maakt het niet minder knap wat hij daar voor mekaar heeft gekregen. Dat heeft meteen doen uitkijken naar tot wat Wout van Aert nog allemaal in staat is.

De Tre Valli Varesine had al een mogelijkheid kunnen zijn om voor een 2 op 2 te gaan, maar Van Aert zegde in laatste instantie af. Wellicht was dat toch iets te zwaar voor hem om een hoofdrol te spelen, dat was vooral een klimmerkoers. Zijn forfait voor die eendagskoers betekent evenwel nog niet dat nu alle focus naar het WK gravel gaat.

GENERALE REPETITIE VOOR VAN AERT

Voor het zover is wil Van Aert wel degelijk zijn kunsten nog een keertje tonen op de weg. Zo zal Van Aert donderdag deelnemen aan de Gran Piemonte. Meteen zijn generale repetie voor het WK gravel. Als het op een sprint aankomt, zal Van Aert ongetwijfeld opnieuw één van de grote kandidaten zijn voor de overwinning.