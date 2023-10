🎥 Geen nieuwe zege, maar opnieuw spectaculaire finish van Arnaud De Lie: valpartij miraculeus vermeden

Arnaud De Lie heeft in Parijs-Bourges naast zijn elfde zege van het seizoen gegrepen. Arnaud Démare was net sneller, al moest De Lie er wel alles aan doen om recht te blijven.

Parijs-Tours draaide zoals wel vaker uit op een massasprint. Arnaud Démare, Arnaud Démare en Jordi Meeus streden om de zege, maar uiteindelijk trok de Fransman toch aan het langste eind.

Net als in de Famenne Ardenne Classic kwam Arnaud De Lie weer opvallend over de finish. Toen brak zijn schoenplaatje af en viel zijn ketting eraf en ook nu had De Lie af te rekenen met pech. Zijn ketting viel er opnieuw af en de tyre insert van zijn voorwiel kwam af.

Op onderstaande foto is dat het groene dat uit de band van De Lie komt. Die tyre insert wordt gebruikt tegen stoten van bijvoorbeeld stenen. Hoe die is kunnen losraken, is een vraagteken. De manier waarop De Lie zich rechthoudt, door tegen Meeus aan te leunen, mag een mirakel genoemd worden.

La fusée est lancée, Arnaud Démare remporte @parisbourges 🚀 pic.twitter.com/MNQww5aI4U — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) October 5, 2023

De afgevallen ketting en de tyre insert zijn De Lie zijn duidelijk zichtbaar