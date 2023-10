Andere kant van fusiemedaille: "Dit kost Jumbo Visma al een overwinning"

Het fusieverhaal tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma heeft niet alleen maar een mooie kant. De ergernis loopt hoog op en dat heeft zijn gevolgen.

De mogelijke fusie tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma blijft voor problemen zorgen. Vooral aan de kant van de ploeg van Patrick Lefevere is het ongenoegen bijzonder groot.

Heel wat renners en stafleden dreigen immers hun job te verliezen. Vooral het feit dat ze geen informatie krijgen maakt alles en iedereen bijzonder zenuwachtig.

Het fusieverhaal zorgt volgens Karl Vannieuwkerke er ook voor dat Jumbo Visma op dit moment op nog weinig sympathie kan rekenen en dat dit hen overwinningen kost.

“De ontstane ergernissen hebben Jumbo-Visma afgelopen dinsdag in Italië waarschijnlijk ook al een overwinning gekost. Met peper in zijn gat (ja, zo zeggen wij dat in Vlaanderen) reed Ilan van Wilder in de Tre Valli Varesine van jullie Primoz Roglic weg”, zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

En Van Wilder hield zich niet in. “Het postrace interview liet weinig aan de verbeelding over. Ilan verwoordde wat leeft in een groep gepassioneerde vaklieden. Binnen Soudal-QuickStep regeert paniek. Jobs zijn bedreigd, de toekomst van gezinnen hangt aan een zijden draadje.”