Caleb Ewan komt met duidelijke taal na verontschuldigingen van CEO Lotto Dstny

Caleb Ewan heeft er een jaar om snel te vergeten op zitten. Toch lijkt hij volgend seizoen nog altijd voor Lotto Dstny te rijden.

2023 werd niet bepaald het jaar van Caleb Ewan. Hij ligt al een tijdje in conflict met Lotto Dstny en dat werd in de pers bijzonder breed uitgesmeerd. CEO Stéphane Heulot probeerde onlangs de brokken wat te lijmen door een kleine knieval te doen in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Ik heb dingen over Caleb gezegd die ik meende, maar ik had dat misschien intern moeten afhandelen. Ik heb dan ook spijt dat het zo is gelopen”, klonk het toen. Heulot was tijdens de Tour de France bijzonder ontgoocheld over Ewan nadat hij opgaf in de Tour de France.

Ewan liet nu aan Indeleiderstrui weten dat hij niets weet van excuses van Heulot. “Ik heb het niet gelezen, maar de meeste interviews die hij geeft zijn in het Frans of Nederlands… daar krijg ik weinig van mee. Om eerlijk te zijn ben ik er niet al te veel mee bezig. Misschien heeft hij bepaalde dingen in the heat of the moment gezegd, maar ik weet het ook niet.”

Het ziet er trouwens ook naar uit dat Ewan volgend jaar nog in dienst van Lotto Dstny zal blijven. “Op dit moment is er nog geen nieuws, maar ik weet ook niet wat de nabije toekomst gaat brengen. Zoals het er nu naar uitziet, rijd ik volgend jaar gewoon bij Lotto-Dstny”, besluit de Australiër.