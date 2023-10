Erwin Vervecken snoeihard tegen renners die commentaar hebben op Mathieu van der Poel

Zondag wordt in Veneto voor de tweede keer het WK gravelracen gehouden. Erwin Vervecken is de organisator van dienst.

Het WK gravelracen kreeg vorig jaar heel wat kritiek over zich heen. Mathieu van der Poel mocht op de eerste rij starten. Die kritiek is volgens Erwin Vervecken niet nodig.

“Er was toen een beetje kritiek van de diehard gravel-jongens, dat er in één keer wegrenners kwamen meedoen en dat die vooraan mochten starten. De uitslag heeft echter bewezen dat het de goede volgorde was, en al die toppers zorgen voor ongelofelijk veel media-aandacht”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

“Iemand als Van der Poel of Van Aert is natuurlijk ook wereldniveau, zet die in honderdste positie en die doet ook mee. Als Mathieu, Sagan en Van Avermaet vorig jaar niet aan de start hadden gestaan, was er ook geen live TV-uitzending geweest”, is Vervecken heel erg duidelijk.

Net zoals in het veldrijden is de komst van Van der Poel en Van Aert meer dan meegenomen voor het WK gravelracen. “Dat zet gravel op de kaart. Dankzij die media-aandacht van al die toppers die rijden is er veel meer animo, en dat is niet alleen door Wout. Alejandro Valverde, Petr Vakoc, Niki Terpstra, Connor Swift… er zijn geen kleine namen die gravelwedstrijden hebben gewonnen dit jaar.”