Helpers van Remco Evenepoel blijven kritiek uiten op superfusie: "Geschokt"

Het ongenoegen bij Soudal Quick-Step over de mogelijke fusie met Jumbo-Visma groeit. Eerst was er Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke treedt hem nu bij.

Na zijn overwinning in Tre Valli Varesine was Ilan Van Wilder opvallend scherp over de mogelijke fusie met Soudal Quick-Step. "Ik hoop dat dit niet het einde is van de ploeg, want als renners en staf zijn wij het hier helemaal niet mee eens", stelde Van Wilder.

Voor de start van Gran Piemonte trad Louis Vervaeke zijn ploegmaat Van Wilder bij. "Ik denk dat iedereen in deze ploeg wel een bang hart heeft. Een overname is niet zomaar iets en we zijn als Soudal Quick-Step wel echt een familie", zij hij bij In de Leiderstrui.

"Maar iedereen is geschokt door het nieuws en ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. We zijn een hechte groep, dus dit is niet evident", besloot Vervaeke nog. Voor de renners blijft het nog even bang afwachten wat de toekomst voor hen zal brengen.