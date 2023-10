Moet Wout van Aert nu Lotte Kopecky achterna? "Ik kan me niet voorstellen dat het zo is"

Wout van Aert moet na al die jaren afscheid nemen van trainer Marc Lamberts. Het wordt geen sinecure om zonder hem te werken.

Afgelopen zaterdag maakte trainer Marc Lamberts bekend dat hij Jumbo Visma verlaat en met Primoz Roglic aan de slag blijft. De Sloveen trekt normaal naar BORA-hansgrohe en Lamberts volgt hem.

Een fikse aderlating voor Wout van Aert die al zijn hele carrière met Lamberts werkt. Hem vervangen wordt helemaal geen gemakkelijke opdracht. “Voor mij is een coach heel belangrijk”, zegt Van Aert aan Het Nieuwsblad.

“Okay, ik heb mijn ervaring en sla dus zeker niet in paniek door het vertrek van Marc. Ik weet best wel wat ik moet doen maar het blijft ongelooflijk belangrijk om iemand aan je zijde te hebben die je doorheen het seizoen loodst, die de data analyseert. Als je dat zelf moet doen, dan verlies je veel energie en begin je vroeg of laat toch te twijfelen.”

De vergelijking met Lotto Kopecky, die sinds dit seizoen zonder coach werkt, gaat volgens Van Aert niet helemaal op.

“Afgaande op haar resultaten moeten we misschien Lotte vragen om coach te worden binnen het team. Neen, ik weet niet hoe zij het doet maar ik kan me niet voorstellen dat er niemand is die haar hierbij helpt, die haar trainingen en data nakijkt. Misschien heeft ze geen trainer maar ze heeft met zekerheid een team achter haar dat haar steunt.”