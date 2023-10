'Patrick Lefevere komt met heel nieuw verhaal in fusie met Jumbo Visma'

De fusie tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma komt er. Maar Patrick Lefevere heeft nog een onverwacht plannetje.

Soudal-QuickStep en Jumbo Visma werken aan een fusie. Die zou wel degelijk zijn effect hebben voor het seizoen 2024, maar er is nog meer op komst.

Volgens Het Laatste Nieuws werkt Patrick Lefevere aan een soort van restploeg, waar hij de overgebleven renners en stafleden van Soudal-QuickStep in zou onderbrengen.

Dat zou onder de licentie van het huidige Soudal-QuickStep gebeuren. Er zouden immers heel wat renners en stafleden zijn die geen job meer hebben door de fusie.

Er zouden ook heel wat sponsors zijn die niet in het fusieproject willen stappen en die het voortbestaan van de ploeg, inclusief de bestaande contracten, nog enkele jaren kunnen garanderen.

Officieel is niemand nog op de hoogte gebracht van alle plannen, zo voegt de krant er nog toe. Er werd wel gevraagd om voorlopig nog niet in te gaan op voorstellen van andere ploegen.

Het blijft ook uitkijken wat Remco Evenepoel zal doen. Jumbo Visma wil hem erbij, inclusief een zestal van zijn ploegmakkers. Maar ook bij INEOS Grenadiers blijven ze vragende partij.

En dan is er nog Patrick Lefevere zelf. Blijft hij bij de restploeg achter of kiest hij toch voor een mandaat in het nieuwe fusieverhaal? De vele vraagtekens blijven bestaan…