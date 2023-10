Wout van Aert geeft het toe: "Dat zat vorige week in mijn hoofd"

Wout van Aert rijdt zondag het WK gravelracen in Veneto. In november start hij zijn voorbereiding op volgend seizoen.

Een nieuw seizoen, maar voor Wout van Aert wordt het een stevige verandering. De samenwerking met Marc Lamberts, de enige trainer die hij ooit had, wordt stopgezet omdat hij Primoz Roglic volgt naar BORA-hansgrohe.

“Wie mijn trainer zal worden, is nog niet duidelijk. Dat moeten we nog bespreken. Maar het zal op vele manieren anders zijn”, geeft Wout van Aert toe aan Het Nieuwsblad. “Marc zit heel diep in mijn hart. Ik wil het beste voor hem en net daarom versta ik zijn beslissing. Het was voor hem

Een verrassing was het niet. De voorbije weken werd dat meer en meer duidelijk. Vorige zaterdag lichtte hij Van Aert in. Maandag pakte onze landgenoot de zege voor hem.

“Zeer zeker. Toen hij het nieuws vertelde, was ik best wel emotioneel. Het is voor mij een tijdperk dat wordt afgesloten. Marc en ik zullen wel altijd contact blijven houden en elkaar blijven zien. We hebben samen te veel meegemaakt om zomaar te zeggen: merci, dat was het dan. Dus ja, dit zat in mijn hoofd toen ik vorig weekend naar Italië vertrok.”