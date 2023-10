Wout van Aert komt niet in het stuk voor in laatste wegkoers: "Had heel de dag dat gevoel"

Wout van Aert heeft in zijn laatste wegkoers geen hoofdrol kunnen spelen. Nu gaat zijn focus op het WK gravel van komende zondag in Veneto.

De Gran Piemonte was een aparte wedstrijd in het Italiaanse najaar met een vlakke aanloop van zo'n 90 kilometer en daarna nog vier beklimmingen in de laatste 60 kilometer. Voor Van Aert ging het uiteindelijk te snel op de voorlaatste, steile beklimming.

"Het was echt een snelle start van de koers en iedereen wilde mee in de ontsnapping", zei Van Aert bij Eurosport. "Het was moeilijk om de juiste mannen te laten wegrijden, uiteindelijk was het dan toch een sterke en grote groep die wegreed."

"Ik had het gevoel dat we de hele dag in de problemen zaten. We hebben hard moeten rijden op de eerste beklimming en op de lange, steile klim ging het te snel voor mij. Jammer want de ploeg geloofde in me, maar het lukte gewoon niet vandaag”, aldus Van Aert.

WK gravel

Zondag rijdt Van Aert nog het WK gravel. "Dat is een heel andere koers, waar ik wel heel erg naar uitkijk. Ik wilde vandaag natuurlijk wel een resultaat en dat is helaas niet gelukt. Het kan niet elke keer prijs zijn", besloot Van Aert.