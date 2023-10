Intermarché-Cricus-Wanty kondigt contractverlenging van één van zijn belangrijkste renners aan

Intermarché-Circus-Wanty heeft het contract van Louis Meintjes verlengd. De Zuid-Afrikaan blijft nu twee jaar langer bij de Belgische ploeg.

"Sinds mijn komst naar de ploeg hebben ze op verschillende manieren vertrouwen in mij getoond. Het is de enige ploeg waar ik de mogelijkheid krijg om elk seizoen een kalender te rijden die perfect is voor mij", zegt Meintjes.

"Het is ook uniek dat ik telkens het volledige vertrouwen en de steun van het team krijg om persoonlijke resultaten te behalen. Daar ben ik ze dankbaar voor. De belangrijkste factor voor mijn contractverlenging was de onvoorwaardelijke steun die ik van het team krijg in moeilijke momenten."

Meintjes werd vorig jaar 7de in de Tour en elfde in de Vuelta. Dit jaar kende de Zuid-Afrikaan pech met een val in de Tour, waardoor hij moest opgeven. Op dat moment stond Meintjens 13de in het algemeen klassement.

"Meintjes is en blijft onze leider in de grote rondes", zegt performance manager Aike Visbeek."Hij was op de goede weg om zijn zevende plaats van vorig jaar in de Tour te verbeteren, totdat een sleutelbeenbreuk onze plannen uitstelde naar volgend jaar."