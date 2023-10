Julian Alaphilippe is al zeker van een nieuwe ploeg: "Hij is natuurlijk welkom"

Naast Remco Evenepoel is Julian Alaphilippe een van de grote namen die bij een mogelijke fusie met Jumbo-Visma ervan kan profiteren om de ploeg te verlaten. In zijn thuisland zien ze hem graag komen.

Patrick Lefevere had begin dit jaar kritiek op de tweevoudige wereldkampioen, vooral op het feit dat hij niet presteerde volgens het loon dat hij elk jaar opstrijkt. De plooien werden dan wel platgestreken, toch lijkt de toekomst van Alaphilippe vroeg of laat in Frankrijk te liggen.

Alaphilippe heeft nog een contract tot eind 2024, maar het is maar de vraag of hij dat zal uitdoen. Door de mogelijke fusie met Jumbo-Visma kan Alaphilippe binnenkort misschien bij een andere ploeg tekenen. In Frankrijk klinkt dat als muziek in de oren.

TotalEnergies

Patrick Pouyanné, de CEO van TotalEnergies, zou Alaphilippe namelijk met open armen ontvangen, zegt hij bij Ouest France. "Zoals ik al gezegd heb als hoofdsponsor van het team, interesseert een renner die geliefd is door het Franse publiek, zoals Alaphilippe, ons."

"Als Julian klaar is om zich bij het project van het team aan te sluiten, is hij natuurlijk welkom." Als Alaphilippe niet volgend jaar voor de Franse ploeg rijdt, dan is de kans groot dat het in 2025 wel het geval is.