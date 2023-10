Na de afgesprongen fusie: 'Jumbo-Visma krijgt nu ook serieuze domper van Amazon te verwerken'

De fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step gaat dan toch niet. En Jumbo-Visma krijgt ook nog eens een opdoffer van Amazon.

De geruchten over een mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma begonnen zo'n twee weken geleden. Maar uiteindelijk lijkt die op niets uit de draaien en doen de ploegen elk apart verder in 2024.

Maar bij de Nederlandse ploeg zou supermarktketen Jumbo wel aan zijn wens willen voldoen om zich in 2024 terug te trekken als sponsor. Via de Nederlandse marketeer Chris Woerts werd duidelijk dat het Amerikaanse bedrijf Amazon als hoofdsponsor zou toetreden en zo'n 15 miljoen euro per jaar zou sponsoren.

Amazon haakt af, PON vult gat

Volgens het Nederlandse Algemeen Dagblad valt nu ook die deal in het water. Het gat dat Jumbo achterlaat zou nu opgevuld worden door het Nederlandse bedrijf PON. Dat is actief als importeur van verschillende automerken in Nederland en heeft ook fietsenmerk Cervélo, waarmee de ploeg rijdt, in zijn portefeuille.

Volgens HLN zou de ploegleiding van Jumbo-Visma ook zijn renners en personeel hebben ingelicht over het feit dat de fusie met Soudal Quick-Step niet doorgaat. Daarmee communiceert de Nederlandse ploeg voor het eerst richting zijn renners.